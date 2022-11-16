وزير العمل: الحكومة وضعت بأولوياتها دعم الفئات الضعيفة وتمكين قدرات الشباب

2022/11/16 | 20:00 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أكد وزير العمل والشؤون الاجتماعية احمد الاسدي، الأربعاء، أن الحكومة الجديدة وضعت في أولوياتها دعم الفئات الضعيفة وبناء وتمكين قدرات الشباب.

وذكرت الوزارة في بيان، أن "الأسدي بحث مع مدير مكتب الشرق الأوسط في السفارة الكندية، سبل تعزيز العلاقات الثنائية، وتطويرها وتفعيل برامج التعاون المشترك، بما يتلاءم مع خطط الحكومة العراقية وتوجهاتها".

وقال الأسدي، بحسب البيان، إن "العالم يشهد تغيرات كبيرة، وسريعة، وتأثيرها واضح على منطقة الشرق الأوسط.



والعراق يجب ان يكون ضمن منظومة الدول المتقدمة"، مبيناً أن "وزارة العمل تطمح لمزيد من التعاون مع الحكومة الكندية من خلال إنشاء برامج مشتركة، لأن لها تجربة طويلة، وعريقة في خطط التنمية، والحماية الاجتماعية، والتخفيف من الفقر".

وأوضح أن "الحكومة الجديدة هي حكومة خدمة وطنية، وتعمل بجهد متواصل لتجاوز العقبات، والتحديات.



ووضعت في أولوياتها دعم الفئات الضعيفة"، لافتاً إلى أن "وزارة العمل تقدم خدمات لشرائح واسعة من المجتمع، ولها اهتمامات عديدة أبرزها التخفيف من الفقر وتشغيل العاطلين من العمل، وذلك من خلال استهداف الشرائح الضعيفة من الفقراء وتنفيذ برامج خاصة بشريحة الأشخاص ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة، وبناء وتمكين قدرات الشباب، وتمكينهم من الحصول على فرص العمل".

وبين الأسدي أن "الوزارة تطمح لتعاون حقيقي مع كندا في تنفيذ برامج فاعلة لتطوير الشباب القادرين على العمل، وتمكينهم من خلال إقامة دورات تدريبية لتأهيلهم، فيما وجَه بتشكيل فريق عمل من دوائر الوزارة المختلفة للتواصل مع السفارة الكندية بشأن آليات الدعم، ومتابعة تنفيذ خطط التعاون المشترك وبرامجه".

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