2022/11/16 | 20:03 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مطلع كانون المقبل..



العراقي يستضيف منتدى الحضارات العريقة بمشاركة 9 دول المركز الخبري الوطني.

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