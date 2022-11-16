2022/11/16 | 20:05 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دافع منظمو مونديال قطر 2022، الأربعاء، عن مشجعين هنود لكرة القدم في الدولة الخليجية وُصفوا بأنهم "مزيفون" لارتدائهم قمصان المنتخبات البارزة، خلال تجمّع جماهيري في الإمارة الأسبوع الماضي.

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