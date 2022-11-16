انتشار أمني مكثف.. لقطات مصورة توثق أجواء بغداد

2022/11/16 | 20:09 - المصدر: السومرية نيوز

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حصلت وكالة السومرية نيوز، على لقطات مصورة لأجواء العاصمة بغداد التي تشهد تنفيذ "ممارسة أمنية".

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