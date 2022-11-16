السوداني يوجه بتشكيل هيئة عليا لمكافحة الفساد

2022/11/16 | 20:11 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت الحكومة العراقية، الاربعاء، عن

تشكيل الهيئة العليا لمكافحة الفساد،

لاسترداد المطلوبين بقضايا الفساد

والأموال العامة المعتدى عليها.

وقالت الحكومة في بيان، تلقته وكالة نون

الخبرية، انه "بتوجيه مب

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