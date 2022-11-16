2022/11/16 | 20:15 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: jrY1y7pC56U

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. عراقية تتمرد على الطرق التقليدية في تعليم اللغة الإنكليزية وتبتكر اسلوب جديد - أمنة عماد ضيفة المنصة) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. عراقية تتمرد على الطرق التقليدية في تعليم اللغة الإنكليزية وتبتكر اسلوب جديد - أمنة عماد ضيفة المنصة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).