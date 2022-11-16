2022/11/16 | 20:15 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 84yutqmCu8U

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. صدام حسين عوض أهالي الفاو والحكومة الحالية تطالبهم بارجاع التعويض ثلاث أضعاف | بمختلف الاراء) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. صدام حسين عوض أهالي الفاو والحكومة الحالية تطالبهم بارجاع التعويض ثلاث أضعاف | بمختلف الاراء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).