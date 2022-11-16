قطر.. منظمو كأس العالم يعتذرون لطاقم تلفزيوني دنماركي بعد تهديد من الأمن رغم صحة تصاريحه

2022/11/16 | 20:17 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت اللجنة العليا للمشاريع والإرث في قطر المشرفة على تنظيم كأس العالم اليوم الأربعاء، اعتذارًا لطاقم التلفزيون الدنماركي، الذي تعرض للتهديد من قبل الأمن، أثناء قيامهم بالبث المباشر في الدوحة قبل مونديال 2022.

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