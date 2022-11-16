منتخبنا الوطني يختتم تدريباته قبل مواجهة كوستاريكا

2022/11/16 | 20:20 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اختتمَ مُنتخبنا الوطنيّ آخرَ تحضيراته، عصر اليوم الأربعاء، في مَلعبِ جِذْع النخلة الذي سيحتضنُ مُواجهةَ الغد بين منتخبنا ونظيره الكوستاريكيّ في الساعةِ الخامسة عصراً.وذكر اتحاد الكرة في بيان أن “تدريباتِ اليوم، حضرها (30) لاعباً هم كلٌ من: جلال حسن، حسن أحمد، دلوفان مهدي، علاء عباس، الآي فاضل، عمار محسن، سجاد محسن، أحمد […]

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