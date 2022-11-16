افتتاح طرق مغلقة في بغداد

2022/11/16 | 20:20 - المصدر: بغداد اليوم

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بناء على اشعار الاخ مدير مرور بغداد الرصافة تم فتح الطريق حاليا من ساحة ميسلون باتجاه كراج الامانة على جسر كراج الامانة والان تنظيف طريق محمد القاسم من المخلفات وسوف يفتح باتجاه بغداد الجديدة خلال الساعات القادمة بعد ان تم رفع الجزء المتضرريتبع ..

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