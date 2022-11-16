بعد أيام.. العراق يستضيف منتدى الحضارات العريقة بحضور دول من 4 قارات

2022/11/16 | 20:20 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

كشفت وزارة الخارجية اليوم الاربعاء، عن استضافة العراق لمنتدى "الحضارات العريقة" بمشاركة دول تتمتع بحضارات سابقة من 4 قارات حول العالم، والذي من المؤمل انعقاده في الرابع من كانون الاول المقبل.

وقال المُتحدث باسم المُنتدى أحمد الصحاف في تصريحات تابعتها (بغداد اليوم)، إن "العراق يستضيف في 4 كانون الأول القادم "مُنتدى الحضارات العريقة" في نسخته السادسة في العاصمة العراقيَّة بغداد".

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واضاف ان "مُنتدى الحضارات العريقة ستشارك به عدد من الدول وهي (العراق، اليونان، الصين، مصر، إيران، إيطاليا، بيرو، بوليفيا، أرمينيا، والمكسيك)

واوضح ان "المُؤتمَر يهدف إلى تعزيز التواصل وتبادل الخبرات بين الشعوب والثقافات المُختلِفة والمُحافظة على التراث العالميّ"، كاشفا عن "توجيّه بالاهتمام بالنشاط السياحيّ التاريخيّ والثقافيّ".

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