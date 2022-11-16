انتحار صاحب اشهر مطعم كباب في أربيل

2022/11/16 | 20:20 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-أربيل

أفاد مصدر أمني، اليوم الأربعاء، بانتحار صاحب مطعم في مدينة أربيل.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم) إن "شكر عبدالله صاحب مطعم كباب (اكو) في مدينة أربيل اقدم على الانتحار، دون معرفة الأسباب".

وأضاف ان "القوات الأمنية طوقت مكان الحادث، وفتحت تحقيقا بمجرياته".

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