يهوى صيد الأفاعي منذ صغره.. ما حكاية الشاب العراقي أحمد العداد؟

2022/11/16 | 20:25 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعلّم الشاب المغامر العراقي أحمد العداد الكثير عن عالم الأفاعي، ويُعرب اليوم عن دهشته لاكتشافه أن أغلب أنواعها غير سامة وغير مؤذية إطلاقا، بل لها فائدة كبيرة في الحفاظ على البيئة.فما حكايته؟

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