النجف الأشرف تكمل الإجراءات المتعلقة بتثبيت العقود

2022/11/16 | 20:41 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تثبيت العقود.

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