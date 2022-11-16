وزيرة المالية: الحكومة عازمة على توفير متطلبات نهضة اقتصادية في البلاد

2022/11/16 | 20:45 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أكدت وزيرة المالية طيف سامي، الأربعاء، أن الحكومة عازمة على المضي بحزمة إصلاحات اقتصادية.

وقالت وزارة المالية في بيان، إن "وزيرة المالية طيف سامي استقبلت، اليوم، بمقر الوزارة، المدير الاقليمي للبنك الدولي لمنطقة الشرق الاوسط جون كرستوف والوفد المرافق له"، مبينة أنه "تم خلال اللقاء بحث آليات تعزيز التعاون والشراكة الثنائية بين الجانبين في مختلف المجالات، وبما يتوافق مع رؤية الحكومة العراقية الهادفة الى الاستفادة من كافة اشكال الدعم الدولي اللازم لإسناد المشاريع التنموية والاستراتيجية في العراق".

وثمنت سامي، "الدور الذي يضطلع به البنك الدولي في دعم التوجّهات الإصلاحية التي تنفذها الحكومة الجديدة"، مشيرة الى أن "الحكومة عاقدة العزم على المُضي في حزمة من الإصلاحات الجوهرية من أجل توفير متطلبات نهضة اقتصادية متوازنة في البلد".

من جانبه، أعرب جون كرستوف، عن تقديره "لجهود الحكومة العراقية في مجال الإصلاح الاقتصادي، وقدرتها على تنفيذه على الرغم من التحديات الصعبة"، مثنيا "على الجهود العراقية في مجال تحقيق التكامل الاقتصادي الإقليمي بالشراكة مع بقية دول المنطقة الذي يصبّ في النهاية لصالح تعزيز ركائز الاقتصاد الوطني وازدهاره".

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