المالية تطالب الكهرباء بتقديم جداول بيانات منفصلة عن شريحة المتعاقدين

2022/11/16 | 20:45 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

طالبت وزارة المالية، اليوم الأربعاء، وزارة الكهرباء بتقديم جداول بيانات منفصلة عن شريحة المتعاقدين، تتضمن الدرجات والعناوين الوظيفية وكلفهم المالية.

وقالت الوزارة في بيان، إن "دائرة الموازنة خاطبت اليوم، وزارة الكهرباء بشأن التخصيصات المالية لشريحة المتعاقدين معها"، مبينة أن "الدائرة طالبت بسرعة تزويدها بجداول بيانات منفصلة للشركات المشار إليها تتضمن الدرجات والعناوين الوظيفية والكلف المالية للمتعاقدين".

وشددت على "وجوب الفصل بين الاجراء الذين جرى تحويلهم الى عقود قبل تاريخ الثاني من تشرين الاول 2019 وبين الأجراء المطلوب تعيينهم بعد هذا التاريخ كُلا على حدا".

ولفتت إلى أنه "بعد التدقيق لوحظ تباين بالأرقام بين القوائم والبيانات السابقة والحالية بما يخص المتعاقدين في الكتب الواردة الى دائرة الموازنة والتي من شأن هذه الدائرة أن تقوم بتحديد الكلف المالية الحقيقية ممن لديهم خدمة عقدية لا تقل عن سنتين فأكثر والحاقاً بإعمامينا المرقمين 15225 في 19 حزيران 2022 و29029 في 4 ايلول الماضي".

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