2022/11/16 | 20:45 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: VFK_HZYqofw

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. عريس يندمج ويرقص بطريقة جنونية في حفل زفافه ويؤلم العروسة) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. عريس يندمج ويرقص بطريقة جنونية في حفل زفافه ويؤلم العروسة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).