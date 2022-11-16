شاهد بالفيديو.. رقصة الجوبي العراقية .. ايقاعات تراثية وموسيقى فلكلورية

2022/11/16 | 20:55 - المصدر: قناة السومرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: HnCXnHbVFF0

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