نسيج مجتمعي مهترئ وطبقة سياسية منفصلة عن الواقع

2022/11/16 | 21:01 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 16 نوفمبر، 2022 بغداد/المسلة: احمد باسم القزاز ان النسيج الاجتماعي الذي يتكون منه الشعب العراقي...

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