2022/11/16 | 21:01 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اصدر وزيرالداخلية عبد الأمير الشمري ، الاربعاء، أمراً بنقل “200 موظف”.

وقالت الوزارة في بيان ان “وزيرالداخلية عبد الأمير الشمري يصدر أمراً بنقل “200 موظف” من ملاك الوحدات القتالية قيادة حرس الحدود – قيادة الشرطة الإتحادية إلى ملاك مديرية الأحوال العامة والجوازات والإقامة”.

التالي

منذ ساعة واحدة

قائد شرطة بغداد: المتسولون “قنابل موقوتة” وفاقدي الاهلية عرضة لضعاف النفوس

منذ 7 ساعات

الاستخبارات العسكرية تطيح بثلاثة ارهابيين حاولوا الدخول إلى مدينة الرمادي

منذ 9 ساعات

القبض على الهارب الأخير من سجن بابل

منذ 10 ساعات

الأمن الوطني يلقي القبض على (10) متاجرين بالمخدرات

منذ 10 ساعات

الـنزاهـة تؤلـف هيئة عليـا للتحقـيق بقضـايا الفـساد الكبـرى والهامة

منذ 10 ساعات

السجن لمدة (15) سنة بحق إرهابي عن جريمة اطلاق صواريخ على منطقة المنصور

منذ 11 ساعة

نشوب حريق في حافلة تنقل زوار إيرانيين في النجف الأشرف

منذ 12 ساعة

انطلاق عملية أمنية في صلاح الدين

منذ يوم واحد

القبض على ١١ متسللا عبر الحدود

منذ يوم واحد

حادث مروري يودي بحياة 3 أشخاص على طريق كركوك بغداد

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الداخلية يصدر أمراً بنقل 200 موظف) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الداخلية يصدر أمراً بنقل 200 موظف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).