2022/11/16 | 21:03 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني أعلنت وكالة الأنباء الإيرانية (إسنا) ،اليوم الاربعاء، مقتل أربعة أشخاص وإصابة خمسة آخرين خلال هجوم وصفته بالإرهابي في محافظة خوزستان.وأضافت الوكالة ان “الهجوم وقع في سوق وسط مدينة إزيه بواسطة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مقتل 4 واصابة اخرين بهجوم وصفته بالإرهابي في ايران المركز الخبري الوطني.

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