2022/11/16 | 21:03 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المرور تُعيد افتتاح جسر الامانة في بغداد المركز الخبري الوطني.

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