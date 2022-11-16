توب 5: هجوم على ناقلة نفط في خليج عُمان.. وصاروخ بولندا

2022/11/16 | 21:20 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من قول مسؤول إسرائيلي، الأربعاء، إن الهجوم الانتحاري بطائرة دون طيار على سفينة محملة بزيت الغاز قبالة سواحل سلطنة عمان، كان "استفزازًا" إيرانيًا في الخليج مرتبطًا بكأس العالم في قطر 2022، إلى إطلاق وكالة ناسا بنجاح صاروخ "أرتيميس 1" إلى الفضاء... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

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