"هذا غير لائق".. الكاميرات تسجل مواجهة محتدمة بين ترودو ورئيس الصين

2022/11/16 | 21:21 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في مواجهة شخصية نادرة، انتقد الرئيس الصيني شي جين بينغ، رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، في قمة مجموعة العشرين، الأربعاء، لتسريب تفاصيل عن اجتماع سابق.

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