شاهد بالفيديو.. ايران تتهرب من التظاهرات عبر قصف العراق

2022/11/16 | 21:40 - المصدر: قناة السومرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 8xjeeJN0piw

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