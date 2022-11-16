لماذا يعذب السجين؟

2022/11/16 | 21:42 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:سامي جواد كاظم

تعددت الاسباب وسجن الناس واحد ، بعضها

شرعي وبعضها تعسفي وبعضها كيدي وهنالك

من لا يعلم اصلا سبب سجنه ، وحكايات

السجن والاسباب والكيفية والمدة

والتعامل والتحقيق مع المتهم لها اش

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