2022/11/16 | 21:47 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 16 نوفمبر، 2022 بغداد/المسلة: أقلع أقوى صاروخ في العالم (اس ال اس)، بنجاح الأربعاء 11/16/2022،...

ظهرت المقالة ناسا تتجه نحو القمر بعد نصف قرن على آخر رحلة أميركية أولاً على المسلة.

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