بالوثيقة.. العمل تصدر توضيحاً يخص قرار عدم ترويج طلبات العمالة الأجنبية

2022/11/16 | 21:47 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أوضحت وزارة العمل، اليوم الأربعاء، أسباب قرار وزيرها أحمد الاسدي بشأن عدم ترويج طلبات العمالة الاجنبية.وقالت الوزارة في بيان، أن “أسباب قرار الوزير أحمد الأسدي بشأن عدم ترويج طلبات العمالة الأجنبية، جاء لضمان تشغيل العاطلين عن العمل من العراقيين قبل منح فرصة للعمالة الأجنبية وفق القانون”.

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