بعد الانتهاء من ملف الحكومة.. توجه لحسم رئاسة اللجان البرلمانية

2022/11/16 | 21:47 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف القيادي في تحالف الفتح علي الفتلاوي، اليوم الاربعاء، عن موعد حسم رئاسة اللجان البرلمانية.

وقال الفتلاوي، في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ، ان “الأيام القليلة المقبلة، سوف تشهد اجتماعات لرؤساء الكتل النيابية بهدف حسم رئاسة اللجان البرلمانية وفق الاحجام البرلمانية لكل كتلة، خصوصاً ان هذا الملف كان مؤجل بسبب تأخير تشكيل الحكومة”.

وبين انه “بعد حسم تشكيل الحكومة ومعرفة كل وزارة لاي جهة أصبحت، سيكون هناك توجها برلمانيا لحسم رئاسة اللجان البرلمانية وستكون رئاسة كل لجنة لجهة سياسية عكس الوزارة التي تسلمتها وفق الاستحقاق الانتخابي لها”.

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