2022/11/16 | 21:50 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: bly2hFUooDo

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. رحيم العبودي يرد على فتاح الشيخ: من المعيب الحديث عن التبعية والسوداني سيعيد للعراق هيبته) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. رحيم العبودي يرد على فتاح الشيخ: من المعيب الحديث عن التبعية والسوداني سيعيد للعراق هيبته) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).