تقرير أميركي: الامم المتحدة لا تنزّه أي مسؤول عراقي من الفساد.. وغياب المحاسبة بدأ

2022/11/16 | 21:52 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-ترجمة

ناقش تقرير اميركي اليوم الاربعاء، قرار رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بتشكيل لجنة عليا لمكافحة الفساد، فيما أشارت إلى عدم وجود جدوى من هذه اللجان التي لن تطال سوى مسؤولين متوسطي المستوى، مؤكدة أن نسب الفساد في العراق بدأ "يؤرق" الأمم المتحدة.

وقال التقرير الذي أوردته المجلة في السادس عشر من نوفمبر الحالي وترجمته (بغداد اليوم)، إن "نسب الفساد باتت تؤرق الأمم المتحدة، وخصوصا بعد فضيحة سرقة ملياري ونصف المليار دولار من أموال الضرائب الخاصة بالحكومة في صفقة فساد وصفت بانها صفقة القرن"، على حد وصفها.

المجلة اكدت، أن "عمليات مكافحة الفساد وحتى اللحظة اقتصرت على المسؤولين متوسطي المستوى في الدولة ولم تطل أي شخصية قيادية او مسؤول رفيع"، مشيرة إلى أنه "من النادر جدًا أن يصدر في العراق حكم قضائي ضد متهم بالفساد مهما كانت الأدلة ضده".

واعتبرت المجلة أن "غياب توجيه أي اتهام او ادانة لمسؤول عراقي بقضايا فساد، اثار اهتمام المجتمع الدولي"، موردة تصريحات للمبعوثة الأممية الى العراق قالت خلالها "بكل صراحة، لا يوجد مسؤول عراقي يمكن ان يدعي انه منزه عن الفساد"، في إشارة الى اتهامات ضد المسؤولين الحكوميين في السلطة العراقية، بحسب المجلة.

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