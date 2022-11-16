العمل توقف ترويج التراخيص لتشغيل العمالة الاجنبية

2022/11/16 | 21:52 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

عممت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية اليوم الاربعاء كتابا الى دائرة العمل والتدريب المهني، لايقاف ترويج تراخيص الشركات لاستقدام وتشغيل العمالة الاجنبية لحين اصدار تعليمات جديدة.

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