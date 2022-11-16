طالبات صغيرات يتجمهرن حول رجل كبير لإطعامه من وجباتهن المدرسية في الموصل (فيديو)

2022/11/16 | 21:52 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

أظهر مقطع فيديو تابعته ( بغداد اليوم) تجمهر طالبات صغيرات حول رجل كبير بالسن وإطعامه من وجباتهن الخاصة أمام مدرسة القعقاع الابتدائية في الموصل.

ولاقى المقطع قبول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وحقق انتشارا واسعا بفعل المشهد الاستثنائي الذي يعكس "انسانية الاطفال" بحسب وصفهم.

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