كم تحتاج كل فئة عمرية من النوم لصحة أفضل ؟

2022/11/16 | 22:01 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرضع (4-12 شهرا): تحتاج هذه الفئة ما بين 12 و16 ساعة من النوم كل 24 ساعة..

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