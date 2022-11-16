2022/11/16 | 22:05 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: DF77i0ezK7Q

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بلا أقنعة مع هيفاء الحسيني | بعد التهميش والبطالة.. هل يكسب السوداني ثقة الشباب بحكومته؟) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. بلا أقنعة مع هيفاء الحسيني | بعد التهميش والبطالة.. هل يكسب السوداني ثقة الشباب بحكومته؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).