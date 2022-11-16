2022/11/16 | 22:06 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اكد محافظ ديالى مثنى التميمي، اليوم الاربعاء، ان 400 الف دونم تضررت نتيجة الجفاف في المحافظة فيما بين ان الايرانيون لم يتقاسموا معنا الضرر المائي الحاصل بسبب الجفاف.وقال التميمي في […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص محافظ ديالى: 400 الف دونم تضررت نتيجة الجفاف المركز الخبري الوطني.

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