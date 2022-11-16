2022/11/16 | 22:06 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اكد عضو تيار الحكمة رحيم العبودي، اليوم الاربعاء، ان السوداني هو من اختار الفتلاوي كرئيس لهيئة التنسيق بين المحافظات.وقال العبودي في تصريح تلفزيوني تابعه/ المركز الخبري الوطني/ ان”هناك وزارات حافظ […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص العبودي يؤكد عدم وجود منصب حكومي مرتبط بالحكمة حالياً المركز الخبري الوطني.

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