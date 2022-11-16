وزير الداخلية يصدر أمرًا بنقل 200 موظف من ملاك الوحدات القتالية في حرس الحدود

2022/11/16 | 22:19 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز / أصدر وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، اليوم الأربعاء، عن نقل 200 موظف من ملاك الوحدات القتالية في حرس الحدود.وذكرت وزارة الداخلية في بيان ورد لوكالة، أن “وزير الداخلية، عبد الأمير الشمري أصدر أمراً بنقل 200 موظف من ملاك الوحدات القتالية قيادة حرس الحدود – قيادة الشرطة الإتحادية إلى ملاك مديرية الأحوال […]

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