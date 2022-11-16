2022/11/16 | 22:25 - المصدر: قناة الرشيد
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الميدان مع مقداد الحميدان | قبورٌ بلا لحود .. ضحايا التغييب والاعتقال ينتظرون إنصافاً) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: 70klFIcuoJc
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الميدان مع مقداد الحميدان | قبورٌ بلا لحود .. ضحايا التغييب والاعتقال ينتظرون إنصافاً) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الميدان مع مقداد الحميدان | قبورٌ بلا لحود .. ضحايا التغييب والاعتقال ينتظرون إنصافاً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الرشيد).