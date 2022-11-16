2022/11/16 | 22:25 - المصدر: قناة الرشيد
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الفقر والحرمان.. يدفع الكثيرين للعمل في النفايات"النباشة" للحصول على ماينفعهم لسد رمق العيش) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الفقر والحرمان.. يدفع الكثيرين للعمل في النفايات"النباشة" للحصول على ماينفعهم لسد رمق العيش) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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