هبوط عنيف في مخزونات النفط الأمريكي..والأسعار تتحرك مع تصريحات أوبك

2022/11/16 | 22:33 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

تراجعت أسعار النفط خلال هذه اللحظات من تعاملات، اليوم الأربعاء، بأكثر من 1%، تزامنا مع تصريحات جديدة من رئيس أوبك، وقبل ساعات قليلة من بيانات المخزون الأمريكية.

وتأتي تراجعات النفط في ظل تصاعد حدة التوترات الجيوسياسية، وقبل أيام من تطبيق سقف أسعار النفط الروسي في 5 ديسمبر، تزامنا مع توقعات بتراجع الطلب في ظل استمرار حذو الصين نحو سياسة صفر كوفيد رغم بوادر الانفراجة النسبية.

عاجل: ارتداد وارتفاع مفاجئ..يمحو خسائره

المخزون الأمريكي

صدرت بيانات مخزون النفط الأمريكي منذ لحظات، وسجلت البيانات هبوطًا بـ -5.4 مليون برميل، فيما توقع الخبراء أن ينخفض بـ 0.440 مليون برميل.



ويعد هذا إيجابيًا لسعر النفط.

تعرضت أسعار النفط الخام لضغوط بعد زيادة كبيرة في مخزونات الخام الأميركية، يوم الأربعاء الماضي، حيث ارتفعت بمقدار 3.9 مليون برميل الأسبوع الماضي، مما رفع المخزونات إلى أعلى مستوياتها منذ يوليو 2021.

ومع ذلك، انخفضت مخزونات البنزين بمقدار 900 ألف برميل إلى أدنى مستوياتها منذ نوفمبر 2014، وتراجعت مخزونات نواتج التقطير بمقدار 500 ألف برميل.

تصريحات أوبك+

قال الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" هيثم الغيص، خلال مؤتمر المناخ في مصر، إن صناعة النفط العالمية تقوم بدور مهم في معالجة تغير المناخ، حيث إن مصادر الطاقة المتجددة غير كافية لتلبية احتياجات العالم من الطاقة.

وأضاف : "أن صناعة النفط جزء من الحل، ويمكن أن تساعد في التقاط الكربون وتقنيات الهيدروجين مشيرًا إلى أن الانتقال العادل والشامل لا يتعلق بالطرح الخاطئ للتخلي عن مصدر طاقة لصالح آخر".

وقال الغيص: "لا يزال يتعين استثمار 12.1 تريليون دولار في صناعة النفط بحلول عام 2045 من أجل توفير إمدادات فورية كافية"

29% من الخليط العالمي

وقال الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك"سيشكل النفط 29 % من خليط الطاقة العالمي بحلول عام 2045.

بينما تمتلك الدول الأعضاء في منظمة أوبك التقنيات التي يمكن أن تساهم في الحد من الانبعاثات..



وأضاف إنه يجب وضع احتياجات الدول المتقدمة في الاعتبار.

وقال الأمين العام لأوبك+: "إذا لم نفهم الأمر بالصورة الصحيحة هذه المرة، فإننا بذلك ربما نزرع بذور أزمات الطاقة المستقبلية".

معهد البترول

قال معهد البترول الأمريكي إن مخزونات النفط تراجعت 5.8 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الحادي عشر من شهر نوفمبر الجاري.

وذكر المعهد الأمريكي في تقريره الأسبوعي، أن مخزونات البنزين ارتفعت 1.7 مليون برميل، كما صعد مخزون المقطرات بمقدار 850 ألف برميل.

ومن المقرر أن تصدر إدارة معلومات الطاقة الأمريكية يوم الأربعاء البيانات الرسمية للمخزونات، وسط توقعات بهبوط مخزون الخام بنحو مليوني برميل.

توقعات قاتمة

وقال الشريك الإداري في إس بي آي أسيت مانغمنت، ستيفن إينيس: "إن عمليات الإغلاق عبر المناطق المكتظة بالسكان في الصين تعوق التنقل والطلب على النفط".

وتباطأ نمو إنتاج المصانع في الصين، وتراجعت مبيعات التجزئة والعقارات في أكتوبر، وهي أحدث علامة على أن ثاني أكبر اقتصاد في العالم يفقد زخمه في حين يكافح مع قيود كورونا المطولة.

في غضون ذلك، خفّضت منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2022 للمرة الخامسة منذ أبريل، مستشهدة بتحديات اقتصادية متزايدة، بما في ذلك ارتفاع التضخم وارتفاع أسعار الفائدة.

وخفضت وكالة الطاقة الدولية توقعاتها لنمو الطلب على النفط إلى 1.61 مليون برميل يوميًا خلال العام المقبل (2023)، من 1.7 مليون برميل يوميًا في السابق، لكنها حذرت من تداعيات حظر الاتحاد الأوروبي للنفط الروسي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( هبوط عنيف في مخزونات النفط الأمريكي..والأسعار تتحرك مع تصريحات أوبك ) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( هبوط عنيف في مخزونات النفط الأمريكي..والأسعار تتحرك مع تصريحات أوبك ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).