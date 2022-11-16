بعد أكثر من 6 عقود على إنهائها.. هل عادت الإقطاعية الزراعية إلى العراق؟

2022/11/16 | 22:33 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يبدي مزارعو العراق مخاوفهم من عودة نظام الإقطاع الزراعي المجحف في البلاد بعد عقود من القضاء عليه، حيث يقوم بعض المتنفذين بالاستيلاء على أراض زراعية شاسعة والتحكم في مواردها.

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