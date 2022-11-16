مواجهة كلامية بين شي جين بينغ ورئيس وزراء كندا:

2022/11/16 | 22:42 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقعت مواجهة كلامية بين الرئيس الصيني شي جين بينغ ورئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، على هامش قمة العشرين في جزيرة بالي الإندونيسية.

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