2022/11/16 | 23:00 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 16 نوفمبر، 2022 بغداد/المسلة: كشف المستشار القانوني في مجلس النواب، صباح الكربولي، الأربعاء 11/16/2022، سبب...

ظهرت المقالة مستشار حكومي يتوقع وصول قانون الموازنة خلال أسبوعين الى البرلمان أولاً على المسلة.

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