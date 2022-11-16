2022/11/16 | 23:00 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 16 نوفمبر، 2022 بغداد/المسلة: قال الخبير القانوني علي التميمي، الاربعاء، 16 تشرين الثاني، 2022، ان...

ظهرت المقالة الحكومة تسحب قانون الخدمة الالزامية بعد شكوك من عدم الجدوى وهدر المال والفساد أولاً على المسلة.

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