2022/11/16 | 23:02 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزير الصحة:تم العاقد على ادوية 2023 من الان لضمان توفرها المركز الخبري الوطني.

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