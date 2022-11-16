وزير الصحة: البرنامج الحكومي أعطى الأولوية للقطاعات الخدمية

2022/11/16 | 23:03 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد وزير الصحة، صالح الحسناوي، اليوم الأربعاء، ان الزيارة المفاجئة لمستشفى الكاظمية أردنا أن يطلع رئيس مجلس الوزراء على الواقع الطبي بصورة مباشرة، لافتا إلى تريليون و600 مليار دينار موزانة الأدوية لعام 2021.

وقال الحسناوي، في حديث متلفز، إن “البرنامج الحكومي أعطى الأولوية للقطاعات الخدمية ومنها القطاع الصحي”.

وأضاف: “لم نخبر كادر مستشفى الكاظمية بزيارة رئيس مجلس الوزراء، وفي الزيارة المفاجئة لمستشفى الكاظمية أردنا أن يطلع رئيس مجلس الوزراء على الواقع الطبي بصورة مباشرة”.

وأشار إلى “الموافقة على مناقلة مالية لدعم القطاع الصحي بجانب الكرخ”.

وبين، أن “الوجبات الغذائية في المراكز الصحية تصرف من الموازنة التشغيلية”.

وبخصوص العقود، قال الوزير “تم تشكيل لجان لتدقيق العقود السابقة كافة في 2022”.

وبين أن “لجنة التدقيق ستشمل كيماديا والعقود الهندسية والعيادات الشعبية المسائية”.

وتابع: “حددنا ضوابط صارمة لاختيار المديرين العامين للصحة وهنالك صراع سياسي عليهم بالمحافظات”.

وبين، ان “تريليون و600 مليار دينار موزانة الأدوية لعام 2021″، مشيرا إلى ان “كيماديا تستورد بحدود 15 ألف مستلزم طبي”.

واكد ان “تطبيق قانون الضمان الصحي سيقلل تكاليف الخدمات الصحية بالمؤسسات الخاصة”.

واوضح: “سنطلق استمارة الضمان الصحي خلال 2023”.

وبخصوص الوضع الوبائي، قال الوزير إن “الزيادة في إصابات كورونا حالياً ليست موجة وبائية كالموجات السابقة”.

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