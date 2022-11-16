القانونية النيابية توضح طريقة اختيار رؤساء الهيئات المستقلة

2022/11/16 | 23:03 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وضحت اللجنة القانونية النيابية، اليوم الاربعاء، طرق اختيار رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الأمنية الأخرى في حكومة محمد شياع السوداني.

وقال عضو اللجنة عارف الحمامي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ، إن “بعض مناصب الدولة والاجهزة المهمة والفعالة تحتاج الى توازن في عملية اختيار مدراء الأقسام والرؤساء لاسيما تلك التي تخص الاستحقاق الانتخابي والمكوناتي”.

وأضاف، أن “صلاحيات اختيار المناصب الاخرى تعود الى رئيس مجلس الوزراء وهو من يملك حق تسمية من يشاء، بعيداً عن بقية الاستحقاقات”.

وبين عضو اللجنة القانونية، أن “هناك تشريعات عديدة في مجلس النواب، وقوانين خاصة يمكن من خلالها حسم المناصب وتسمية بعض المسؤولين”.

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