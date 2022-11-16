التربية تنهي تكليف مدير الاشراف التربوي وتعين بديلا (وثيقة)

2022/11/16 | 23:42 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

اصدرت وزارة التربية اليوم الاربعاء امرا اداريا بتغيير مدير المديرية العامة للاشراف التربوي.

وبحسب الوثيقة التي اطلعت عليها (بغداد اليوم)، فأنه تم تكليف حسين هندي حسين بدلا من عبدالحكيم زعيلي حميد بمهام ادارة المديرية العامة للاشراف التربوي.

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