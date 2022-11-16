محافظة بغداد توجه دعوة للمتقدمين على تعيينات العقود

2022/11/16 | 23:42 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم

وجهت محافظة بغداد اليوم الاربعاء، دعوة إلى المتقدمين لتعيينات العقود البالغة الف درجة وظيفية وفق قانون الدعم الطارئ، لمراجعتها مستصحبين معهم مستمسكاتهم الثبوتية وذلك وفق جداول مواعيد مصنفة حسب التخصص والتسلسلات.

وادناه الروابط الخاصة بكل من المتقدمين وفق التخصصات الانسانية وشهادات الدبلوم:

التفاصيل الخاصة بالتخصصات الانسانية اضغط هنا

التفاصيل الخاصة بشهادات الدبلوم اضغط هنا

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